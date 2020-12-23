Труп журналиста Бударагина нашли рядом с домом родителей

Известный публицист Михаил Бударагин умер в Москве. Его труп обнаружили во дворе дома по улице Беломорская, где проживает его мать.

Известный публицист Михаил Бударагин умер в Москве. Его труп обнаружили во дворе дома по улице Беломорская, где проживает его мать.

Согласно результатам первичного осмотра, смерть может носить насильственный характер. Установлено, что Бударагин ранее отправил гражданской супруге сообщения, что он находится по адресу матери, где скрывается от преследующих его бандитов. Также журналист сообщал жене, что имеет много долгов из-за ставок на спортивные соревнования.

Михаил Бударагин до 2007 года работал главным редактором официального сайта партии "Единая Россия". Согласно данным Википедии, он руководил интернет-изданием "Актуальные комментарии".