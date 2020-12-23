11:09 23 Декабря 2020Общество
Оперштаб назвал количество новых случаев COVID-19 в РФ
Количество случаев коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 27 250. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Количество случаев коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 27 250. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.
Отмечается, что новые случаи заболевания зафиксированы в 85 регионах страны, 14,9% из них без клинических проявлений.
За прошедшие сутки зафиксировано 549 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Полностью от симптомов заболевания избавились 24 447 человек.
Всего с начала пандемии зарегистрированы 2 933 753 заболевших.