Оперштаб назвал количество новых случаев COVID-19 в РФ

Количество случаев коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 27 250. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Количество случаев коронавируса в России за прошедшие сутки увеличилось на 27 250. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

Отмечается, что новые случаи заболевания зафиксированы в 85 регионах страны, 14,9% из них без клинических проявлений.

За прошедшие сутки зафиксировано 549 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом. Полностью от симптомов заболевания избавились 24 447 человек.

Всего с начала пандемии зарегистрированы 2 933 753 заболевших.