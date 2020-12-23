«Борщ наш». Украинские министры попытались удивить ЮНЕСКО кулинарным баттлом

Политики из Киева провели соревнование по приготовлению «фирменного украинского блюда» — борща.

ЮНЕСКО никак не хочет вносить борщ в список культурного наследия Украины, поэтому киевские министры решили лично продемонстрировать свою любовь к знаменитому на весь мир супу. Министерство культуры и информационной политики страны устроило кулинарный баттл, участники которого состязались в умении готовить «фирменное украинское блюдо». Главным судьей и наставником политиков стал шеф-повар Евгений Клопотенко.

В соревновании приняли участие глава Минэкологии Роман Абрамовский, глава Минкульта Александр Ткаченко, глава Минэкономики Игорь Петрашко и вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина. Они разделились на две команды и начали готовить знаменитый свекольный суп под руководством шеф-повара.

Лучше всех с ножом и половником управлялась Ольга Стефанишина, которая почти не слушала советы профессионального шефа и периодически направляла менее подкованных коллег. Пока министры терли морковь и пытались оттереть свекольный сок с ладоней, украинцы устроили массированную атаку в комментариях под трансляцией баттла в Facebook:

«Наконец реформы поперли!» — написал пользователь под ником Andry Hauk.

«За чей счет банкет?» — уточнила Ольга Онищенко.

«А выполнить свои прямые обязанности не пробовали? Видосиками у нас занимается презик [президент Украины Владимир Зеленский] за один миллиард гривен в год», — возмутился Игорь Перекрестов.

Когда процесс готовки подошел к концу, Евгений Клопотенко попросил команды дать название своим творениям. Тандем Петрашко и Абрамовского блеснул оригинальностью, дав борщу имя «Борщ Борщ», а команда Стефанишина-Ткаченко не преминула выслужиться перед западными партнерами, назвав суп «борщ евроатлантический».

После дегустации судья Клопотенко пару секунд колебался, но потом все же отдал победу евроатлантическому борщу. Кулинарный дуэт Абрамовского и Петрашко получил «приз зрительских и журналистских симпатий». Во время заключительной речи глава Минэкологии поднял два пальца вверх в знаке Виктории (победы и мира) и торжественно произнес:

«Борщ наш».

Вся ирония ситуации состоит в том, что за несколько часов до начала кулинарного баттла, в ходе которого члены правительства напоминали ЮНЕСКО о принадлежности борща, эксперты французской компании Michelin отнесли свекольный суп к достояниям русской кухни. Специалисты, чье признание считается наиболее престижным для любого повара в мире, посетили Москву и поразились качеству борща и бородинского хлеба в местных ресторанах.

«Богатая историей и традициями российская кухня за последние 30 лет столкнулась с некоторыми новыми тенденциями, которые воплотили талантливые повара. <…> Они [российские повара] используют овощи и ароматные травы, которые придают живой, неповторимый вкус любимым гурманами первым блюдам, таким как борщ, которым наслаждаются в его многочисленных вариациях», — сообщается на официальном сайте Michelin.

Председатель Фонда сохранения русской кухни «Русская поварня», автор книг о русской национальной кухне Максим Сырников согласен с французскими гурманами: борщ принадлежит русской кухне, а претензии Украины на легендарный свекольный суп безосновательны и противоречат исторической действительности.

«Принадлежность борща четко задокументирована: само название великорусского происхождения, а украинский борщ – это лишь один из вариантов его приготовления. Его отличие от традиционного российского борща в том, что на Украине в него добавляли свинину, сало или шкварки. Это элементарно проверить. Утверждать обратное – это все равно, что на основе рижского хлеба Латвия бы утверждала, что она изобрела хлеб. Спесь украинцев в этом вопросе когда-нибудь закончится», — объяснил ресторатор.

Лишним подтверждением правоты главы «Русской поварни» является то, что ЮНЕСКО не торопится выполнять запрос Украины и вносить борщ в список наследия украинской кухни. А пока министры экономики и культуры в Facebook нарезают овощи, граждане страны возмущаются нерешенными проблемами, бедностью и «цирком» со стороны руководства:

«В нашей стране все так хорошо, что министрам осталось только веселить народ. Не Украина, а сплошное шоу. Отвлечь внимание народа от насущных проблем таким примитивным способом не получится. Каждый должен заниматься своим делом, а потом развлекать окружение. Народ нищает, производства нет, коррупция процветает, депутаты бесятся от жира и безвластия, министры-политические импотенты, а вы готовите новое шоу. Цирк, да и только», — написал в Facebook пользователь Геннадий Петровский.

Ранее рок-музыкант Андрей Макаревич в беседе с «Политикой Сегодня» уже удивлялся, что украинские министерства занимаются вопросом принадлежности борща на фоне проблем, существующих в стране.