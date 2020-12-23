Корреспондент "Народных новостей" стал участником экспедиции ФАН в ЦАР

Журналист интернет-издания "Народные новости" Андрей Ростков отправится в Центральноафриканскую Республику со съемочной группой Федерального агентства новостей.

Журналист интернет-издания "Народные новости" Андрей Ростков отправится в Центральноафриканскую Республику со съемочной группой Федерального агентства новостей.

Ранее ФАН предложил журналистам других изданий отправиться в ЦАР для оперативного и беспристрастного освещения событий в республике.

По словам гендиректора ФАН Евгения Зубарева, в агентстве работают военкоры, которые неоднократно бывали в горячих точках и готовы делиться своим опытом с коллегами. К настоящему моменту в экспедиции согласился принять участие корреспондент издания "Народные новости", которое входит в состав Медиагруппы "Патриот".

"Просим остальных заинтересованных коллег, которые хотят присоединиться к экспедиции, поторопиться", — отметил Зубарев.

Ранее стало известно, что в ЦАР объединились три вооруженные группировки, чтобы сорвать предстоящие президентские выборы, которые должны состояться 27 декабря 2020 года. Власти ЦАР и представители международного сообщества призывают оппозицию к благоразумию, отмечая, что волеизъявление народа должно состояться.

В свою очередь представитель многопрофильной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) Владимир Монтейро в официальном заявлении подчеркнул, что Вооруженные силы Центральноафриканской Республики при содействии миротворцев держат ситуацию в стране под контролем.