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11:02   23 Декабря 2020
Общество

Названа наиболее подверженная потере обоняния категория пациентов с COVID-19

Названа наиболее подверженная потере обоняния категория пациентов с COVID-19

Пациенты с легкой формой коронавируса чаще сталкиваются с потерей обоняния. Такое мнение журналистам выразили в Роспотребнадзоре.

Считается, что при тяжелой форме коронавируса обоняние у пациентов сохраняется, обратила внимание замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По словам специалиста, пациенты с тяжелой формой COVID-19 также часто сталкиваются с отсутствием обоняния, однако не замечают этого из-за более серьезных симптомов.

Положительный результат теста на коронавирус получили 2,9 млн россиян с начала 2020 года. Из них 2,3 млн пациентов уже вылечились от заболевания под присмотром отечественных специалистов.

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#врач #обоняние #коронавирус

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