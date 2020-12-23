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10:48   23 Декабря 2020
Происшествия

Труп мужчины с пробитой головой найден в подсобке Театра эстрады в Москве

Труп мужчины с пробитой головой найден в подсобке Театра эстрады в Москве

Сотрудники московской полиции заинтересовались данными по факту обнаружения трупа пожилого мужчины с пробитой головой в подсобном помещении Театра эстрады.

По предварительным данным, 65-летний москвич получил рассечение головы при падении. Предполагается, что причиной смерти мужчины стала острая сердечная недостаточность. Его тело направили в морг для проведения ряда экспертиз. Специалистам предстоит установить точную причину гибели мужчины.

Информация о других погибших или пострадавших на территории театра не поступала. На месте инцидента провели работу сотрудники следственно-оперативной группы и криминалисты.

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