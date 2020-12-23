Трамп приказал помиловать осужденных из-за "российского вмешательства"

Президент США Дональд Трамп помиловал 15 осужденных, среди которых экс-сотрудник предвыборного штаба Джордж Пападопулос. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Президент США Дональд Трамп помиловал 15 осужденных, среди которых экс-сотрудник предвыборного штаба Джордж Пападопулос. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Согласно полученной информации, спецпрокурор Роберт Мюллер вел расследование о якобы российском вмешательстве в выборы США в 2016 году. Пападопулос был осужден в рамках расследования за дачу недостоверных показаний.

Сам Дональд Трамп заявил, что помилование поможет исправить ошибки, которые допустила команда Мюллера.

Вашингтон продолжает тиражировать тему о "российском вмешательстве" в избирательный процесс США в течение нескольких лет. Власти начали расследование по этому вопросу в 2017 году, которым руководил Роберт Мюллер. Отсутствие доказательств привело к тому, что дело провалилось и Мюллер покинул пост.

Ранее телеканал "360" писал, что Трамп также помиловал экс-советника по нацбезопасности.