Против экс-мэра Томска Кляйна возбудили еще одно дело о превышении полномочий

Правоохранители инкриминировали бывшему главе Томска Ивану Кляйну еще одно дело. Его вновь обвинили в превышении власти.

Правоохранители инкриминировали бывшему главе Томска Ивану Кляйну еще одно дело. Его вновь обвинили в превышении власти.

По версии следователей, предполагаемый злоумышленник выделил своей дочери участок на незаконных основаниях. Кляйн снова стал фигурантом расследования по ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", сообщает ТАСС.

Ранее ему выдвинули аналогичное обвинение, когда стало известно о том, что он предоставил своему предприятию "Томское пиво" территорию в размере 300 метров, причинив ущерб местной казне.