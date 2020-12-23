Новый президент США Байден готовится предъявить России счет

США под руководством Байдена создают опасность ядерного столкновения из-за агрессивной политики в отношении России.

Команда будущего президента США Джо Байдена говорит о восстановлении «либерального миропорядка», убеждая граждан, что Америка может действовать как «революционная сила» и жить при этом в мире с другими странами. На самом деле США под руководством Байдена создают опасность ядерного столкновения из-за своих агрессивных внешнеполитических действий — в частности, в отношении России, пишет американский журнал The National Interest.

Еще до выборов демократ Байден, бывший вице-президентом в администрации Барака Обамы, называл Россию «главной угрозой», а Китай — «основным конкурентом».

«Я думаю, что самая большая угроза для Америки прямо сейчас с точки зрения разрушения нашей безопасности и союзов — это Россия», — заявлял Байден.

Мифическая «российская агрессия»

В то же время противники Соединенных Штатов в лице Китая и России стали «осмелевшими и озлобленными»: Москве и Пекину мешают запутанные и неопределенные американские союзы — например, НАТО. Североатлантический альянс существует уже не как инструмент внешней политики США, а как священный символ «западной добродетели», пишут журналисты NI.

При этом риторика Байдена, его чиновников и ряда американских СМИ, подконтрольных Демпартии, пестрит политическими терминами, выдаваемыми за объективный анализ ситуации — в том числе и по российскому направлению. Так, 20 декабря издание CNN опубликовало статью о Байдене, якобы пообещавшем «предъявить России счет» за кибератаки на федеральные ведомства США. По утверждению CNN, новый президент будет «пресекать агрессию Москвы». В свою очередь журналисты National Interest к демократическим речам относятся скептически.

«Такие термины, как "демократия", "либеральный международный порядок","альянсы", "агрессия" и "дезинформация", обычно используются не как аналитические инструменты, помогающие объяснять происходящее в мире, а скорее как модные словечки, призванные показать, что тот, кто их использует, готов играть по правилам [демократов — прим. ред.]», — пишет автор статьи в NI Дмитрий К. Саймс.

Сейчас будущий внешнеполитический курс США только формируется, но любое слово чиновников высшего уровня влияет на принятие конкретных политических решений после того, как Байден примет присягу. Люди из его команды обмениваются идеями, и доминирует среди них наиболее радикальная и жесткая позиция, согласно которой Россия будет объявлена главным противником не просто США, но всего Запада, отмечает доцент кафедры философии и политологии Академии труда и социальных отношений, политолог Павел Фельдман.

«В конкретных стратегиях и программных документах такой подход еще не отразился просто потому, что президент США сменится только в конце января. Но на уровне идей агрессивная повестка в отношении России формируется уже сейчас», — подтверждает кандидат политических наук.

Вероятно, именно при Байдене Североатлантический альянс продолжит расширяться на территориях постсоветских республик, оправдывая это «российской угрозой». Ничего хорошего дипломатическим отношениям Москвы и Вашингтона это не сулит: подобная тактика НАТО 30 лет назад спровоцировала первый в новейшей истории виток конфликта между державами.

Краеугольный камень охлаждения с Россией

В американской политике НАТО изображается как «неприступный краеугольный камень внешней политики США» — по иронии судьбы, об опасности Альянса предупреждал еще первый президент Штатов Джордж Вашингтон. Союзы, говорил он, способствуют созданию иллюзии мнимого общего интереса в тех случаях, когда реального общего интереса не существует. Позже американский дипломат Джордж Кеннан, известный как «архитектор холодной войны», предостерегал Белый дом от расширения НАТО, предсказав, что это отравит американо-российские отношения.

«Безусловно, реакция со стороны России будет очень плохая. Они [сторонники расширения НАТО, — прим. ред.] скажут: "Мы всегда говорили вам, что русские такие", — но это просто неправильно», — указывал Кеннан.

Россия не обостряла отношений с США после распада СССР в 1990-х годах до того момента, пока Штаты сами не пошли на столкновение, расширив НАТО вплоть до бывших границ Советского Союза. При этом никакого военного вмешательства со стороны России в соседние страны не было до грузинского конфликта в 2008 году, когда войска Грузии напали на российских миротворцев в Южной Осетии, вспоминает американский журналист.

Показательными стали и события конца XX века в странах Прибалтики. Последний глава СССР Михаил Горбачев отказался от применения военной силы, когда прибалтийские государства начали требовать независимости в конце 1980-х годов. Мирный настрой демонстрировал и первый президент Борис Ельцин: Российская Федерация быстро признала прибалтийские страны независимыми государствами, не требуя никаких территориальных уступок.

«Таким образом, нет никаких свидетельств российской агрессии против прибалтийских государств, которые оправдывали бы их последующее вступление в НАТО — это расширение фактически привело Альянс в пригород Санкт-Петербурга. Более того, чтобы сделать возможным расширение Альянса, Латвия и Эстония лишили своих граждан российского происхождения избирательных прав. Как эти два государства смогли удовлетворить демократические требования НАТО? Этот вопрос никогда серьезно не обсуждался и адекватно не объяснялся», — сказано в публикации The National Interest.

Введение новой военной инфраструктуры НАТО в Прибалтике только спровоцировало рост военной активности со стороны России. Никто не хочет ядерной войны, но если прибалтийские государства считают, что 5 статья Североатлантического договора обеспечивает их безопасность от «российского возмездия» за усилия настроить НАТО и ЕС против РФ, они могут играть с огнем и дальше, констатирует автор статьи. Но этот «потенциально ядерный пожар» может легко распространиться на Европу и даже на Соединенные Штаты, предупреждает издание.

Первые «звоночки» очередного охлаждения отношений между РФ и США слышны еще до январской инаугурации Байдена. Например, закрытие двух американских консульств во Владивостоке и Екатеринбурге означает, что Вашингтон отдал приоритет разведывательной деятельности своих шпионов в России перед дипломатическими связями, отмечает политолог Анатолий Вассерман. Подробнее читайте в нашей статье.