Мир уже находится в состоянии четвертой мировой войны, и Россия имеет в ней неоспоримое преимущество, считает автор американского издания The Strategic Culture Тим Керби.

Мир уже находится в состоянии четвертой мировой войны, и Россия имеет в ней неоспоримое преимущество, считает автор американского издания The Strategic Culture Тим Керби.

По словам журналиста, в борьбе за современное мироустройство Россия значительно превосходит Соединенные Штаты. Керби напомнил, что по итогам Первой мировой войны европейские страны сделали окончательный выбор в пользу коммунизма, фашизма или либерализма. После чего они вступили в прямое столкновение, которое и вылилось во Вторую мировую войну. В ней, как известно, проиграла фашистская идеология. А победители в лице коммунизма и либерализма перешли к непрямой борьбе — Холодной войне, пишет "ПолитРоссия".

Автор утверждает, что по окончанию этого противостояния мировое господство получили США. Однако все изменила знаменитая Мюнхенская речь, которую произнес в 2007 году президент РФ Владимир Путин. Именно она явила всем концепцию многополярности, отметил эксперт. По мнению Керби, это стало главным преимуществом России в четвертой мировой войне.

Тем, кто мечтает об однополярности, для установления контроля над всей планетой придется уничтожить всех несогласных. России же и всем остальным необходимо просто сопротивляться, что является более выполнимой задачей, подвел итог Керби.