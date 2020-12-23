Бывший председатель Сибирского отделения РАН Николай Добрецов скончался в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба регионального отделения академии.

Бывший председатель Сибирского отделения РАН Николай Добрецов скончался в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба регионального отделения академии.

Похороны ученого состоятся 26 декабря в Новосибирске. Церемонию прощания проведут в Доме ученых СО РАН. Слова соболезнования в связи со смертью академика выразил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

Николай Добрецов окончил Ленинградский горный институт имени Плеханова с красным дипломом. В его послужном списке должности от начальника партии в Алтайской геолого-съемочной экспедиции до директора Института геологии и геофизики. Также он работал председателем Сибирского отделения РАН и стал вице-президентом РАН. Добрецов успел написать более 780 научных работ, ученого награждали Государственной премией России и орденом Трудового Красного Знамени.