Заявление о применении силы к российскому Крыму говорят о скудоумии автора. С таким мнением выступил глава региона Сергей Аксенов.

Заявление о применении силы к российскому Крыму говорят о скудоумии автора. С таким мнением выступил глава региона Сергей Аксенов.

Ранее украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда в эфире местного телеканала призвал разработать план военного "освобождения" Крыма и Донбасса, а также устроить российскому флоту "Перл-Харбор".

"Видимо, этот "отважный" диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии", – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

В то же время власти Крыма решают вопросы водоснабжения полуострова. Как сообщает телеканал "360", с 1 января начнутся работы по созданию первой в России опреснительной установки, которая будет использоваться в Крыму.