10:10 23 Декабря 2020Политика
Аксенов ответил на призыв Киева устроить "Перл Харбор" в Крыму
Заявление о применении силы к российскому Крыму говорят о скудоумии автора. С таким мнением выступил глава региона Сергей Аксенов.
Заявление о применении силы к российскому Крыму говорят о скудоумии автора. С таким мнением выступил глава региона Сергей Аксенов.
Ранее украинский политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда в эфире местного телеканала призвал разработать план военного "освобождения" Крыма и Донбасса, а также устроить российскому флоту "Перл-Харбор".
"Видимо, этот "отважный" диванный вояка забыл или не знает, чем закончился Перл-Харбор для Японии", – заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
В то же время власти Крыма решают вопросы водоснабжения полуострова. Как сообщает телеканал "360", с 1 января начнутся работы по созданию первой в России опреснительной установки, которая будет использоваться в Крыму.