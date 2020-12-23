Зеленский и Макрон обсудили выполнение нормандских договоренностей

Украина выполнила все договоренности саммита "нормандской четверки" по ситуации в Донбассе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Украина выполнила все договоренности саммита "нормандской четверки" по ситуации в Донбассе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

Президент Украины провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном. Стороны уделили значительное внимание ситуации в Донбассе. По словам Зеленского, Киев выполнили все договоренности лидеров нормандских переговоров. Макрон заявил, что Франция продолжит принимать необходимые условия для продвижения мирного процесса.

Ранее телеканал "360" писал, что Зеленский возглавил рейтинг неудачников украинской политики.