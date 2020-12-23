Россия призвала США продлить ДСНВ ради блага всех стран мира

Россия напомнила США об истечении срока продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Россия напомнила США об истечении срока продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Мы призываем американскую сторону использовать тот небольшой промежуток времени, остающийся до 5 февраля, чтобы сохранить договор во благо наших стран и всего мира", — заявили российские дипломаты американскому правительству в Facebook.

По истечению срока ДСНВ в мире больше не останется соглашений, которые бы контролировали ядерные арсеналы крупнейших держав. Заключение соглашения на ближайшие пять лет дало бы главам стран время подготовиться и адаптироваться к текущему положению мирового порядка условиях контроля вооружений.

Несмотря на то, что правительство США неоднократно высказывалось о важности соглашения и даже пыталось расширить список стран-участников, продление до сих пор затягивается.