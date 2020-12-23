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8:56   23 Декабря 2020
Политика

Россия призвала США продлить ДСНВ ради блага всех стран мира

Россия призвала США продлить ДСНВ ради блага всех стран мира

Россия напомнила США об истечении срока продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

"Мы призываем американскую сторону использовать тот небольшой промежуток времени, остающийся до 5 февраля, чтобы сохранить договор во благо наших стран и всего мира", — заявили российские дипломаты американскому правительству в Facebook.

По истечению срока ДСНВ в мире больше не останется соглашений, которые бы контролировали ядерные арсеналы крупнейших держав. Заключение соглашения на ближайшие пять лет дало бы главам стран время подготовиться и адаптироваться к текущему положению мирового порядка условиях контроля вооружений.

Несмотря на то, что правительство США неоднократно высказывалось о важности соглашения и даже пыталось расширить список стран-участников, продление до сих пор затягивается.

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#сша #посольство рф #дснв

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