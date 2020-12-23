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8:46   23 Декабря 2020
Экономика

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в 2021 году

Аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в 2021 году

Специалисты в области медицины, IT и электронной коммерции будут наиболее высокооплачиваемыми в 2021 году.

Согласно данным сервиса по поиску работы Superjob, медицинский персонал, специалисты в сфере IT и электронной коммерции будут самыми высокооплачиваемыми специальностями в 2021 году. Такие выводы аналитики сделали на основе самых востребованных отраслей в 2020 году, собрав актуальные высокооплачиваемые предложения декабря, передает ТАСС.

Из-за пандемии сильно ухудшилась ситуация в российской медицине, а программисты и специалисты по информационной безопасности были высоко востребованы и до активного распространения коронавируса, но сейчас рынок труда в IT стал максимально соискательским, заявили аналитики сервиса.

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