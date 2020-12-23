Ученые заявили об ухудшении состояния окружающей среды во время самоизоляции

Ученые из Китая и Америки развеяли миф об "экологическом чуде" во время пандемии, которое было связано с улучшением состояния окружающей среды.

Ученые из Китая и Америки развеяли миф об "экологическом чуде" во время пандемии, которое было связано с улучшением состояния окружающей среды.

Даже период самоизоляции не помог очиститься воздуху от высокой концентрации вредных веществ. Китайские исследователи из Уханя заявили, что несмотря на визуальные улучшения, такие как исчезновение смога, в воздухе в Риме, Лондоне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе был зафиксирован высокий уровень концентрации озона. Его появлению способствует смесь вредных веществ по воздействием жары, передает Bloomberg.

Такой же мониторинг производили и американские ученые из Делавэрского университета в США. Они зафиксировали увеличение количества вредных веществ в воздухе в апреле 2020 года, по сравнению с предыдущим годом. Специалисты объяснили это тем, что оставаясь дома, население продолжало потреблять электроэнергию, а на дорогах все так же ездили грузовики.