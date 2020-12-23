Полянский пожелал Германии перебороть зависимость критиковать Россию

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обратился к постпреду Германии Кристофу Хойсгену с пожеланием перебороть зависимость критиковать Россию.

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский обратился к постпреду Германии Кристофу Хойсгену с пожеланием перебороть зависимость критиковать Россию.

На заседании, посвященном иранской ядерной сделке, Хойсген завел речь о блогере Алексее Навальном. Он порекомендовал Полянскому узнать об инциденте подробнее.

"У него, похоже, выработалась своеобразная зависимость — ни заседания без критики России», — заметил постпред, отметив, что тематике встречи абсолютно не была связана с Навальным.

Полянский заявил о надежде, что после новогодних праздников "этот нездоровый симптом" у его немецкого коллеги исчезнет. Представитель РФ подчеркнул, что немецкая сторона до сих пор не ответила на пять официальных запросов Генпрокуратуры России, касающихся инцидента с Навальным.