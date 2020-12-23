Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:41   23 Декабря 2020
Политика

Досрочные выборы в Израиле назначили на 23 марта

Досрочные выборы в Израиле назначили на 23 марта

Спикер кнессета Ярив Левин назвал дату досрочных выборов в Израиле — 23 марта 2021 года. В настоящее время однопалатный парламент распускается.

Ранее главные коалиционные партнеры в израильском правительстве — партии "Ликуд" и "Кахоль-Лаван" — договорились, что государственный бюджет на 2020 год примут 31 декабря.

Министр обороны Израиля, лидер партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганц в свою очередь выдвинул премьер-министру, лидеру партии "Ликуд" Биньямину Нетаньяху требования, позволяющие правительству продолжать действовать. Коалиционное правительство Израиля удалось сформировать после третьих за год досрочных выборов в кнессет.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#выборы #израиль #парламент #кнессет #2021

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров