Корпорация "ВСМПО-Ависма" оценила новые санкции США

Новые ограничения минторга США не повлияют на производственный процесс "ВСМПО-Ависма", рассказали представители компании.

Новые ограничения минторга США не повлияют на производственный процесс "ВСМПО-Ависма", рассказали представители компании.

Минторг США обнародовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт. В списке американского ведомства отмечены больше 40 российских компаний, информирует РИА Новости.

"В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на "ВСМПО-Ависма" в производстве титана применяются только российские технологии. Таким образом, ограничения не окажут какого-либо влияния на производственный процесс", - отметил представитель "ВСМПО-Ависма".

Корпорация "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана с полным технологическим циклом. Компания выполняет поставки своей продукции на рынки 50 стран мира.