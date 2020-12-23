Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
7:13   23 Декабря 2020
Политика

Корпорация "ВСМПО-Ависма" оценила новые санкции США

Корпорация "ВСМПО-Ависма" оценила новые санкции США

Новые ограничения минторга США не повлияют на производственный процесс "ВСМПО-Ависма", рассказали представители компании.

Минторг США обнародовал список из 103 компаний из России и Китая, связанных с вооруженными силами, к которым применят ограничения на экспорт. В списке американского ведомства отмечены больше 40 российских компаний, информирует РИА Новости.

"В случае использования американских технологий требуется согласие властей США, но на "ВСМПО-Ависма" в производстве титана применяются только российские технологии. Таким образом, ограничения не окажут какого-либо влияния на производственный процесс", - отметил представитель "ВСМПО-Ависма".

Корпорация "ВСМПО-Ависма" является крупнейшим в мире производителем титана с полным технологическим циклом. Компания выполняет поставки своей продукции на рынки 50 стран мира.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#россия #сша #санкции #поставки #корпорация #минторг #ВСМПО Ависма

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров