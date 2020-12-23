Минобороны РФ отчиталось о ходе разминирования окрестностей Степанакерта

Инженерные подразделения Министерства обороны завершают работы по разминированию северной окраины Степанакерта в Нагорном Карабахе.

Инженерные подразделения Министерства обороны завершают работы по разминированию северной окраины Степанакерта в Нагорном Карабахе.

В ходе операции по расчистке местности саперные подразделения миротворческих сил России разминировали 260 гектаров местности. Также во время проведения работ было обследовано около 100 км автодорог и 434 домостроения.

Военнослужащими было обнаружено более 8,6 тысячи взрывоопасных предметов. Каждый из них был утилизирован согласно всем необходимым правилам.

В Минобороны уточнили, что российские миротворцы применяют современные робототехнические комплексы, которые позволяют поддерживать высокий темп разминирования в условиях горной местности и ухудшения погоды.