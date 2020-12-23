Беглов рассказал о запасах лекарств для пациентов с COVID-19 в Петербурге

Больницы Петербурга полностью обеспечены лекарствами для пациентов с COVID-19, запасы пополняются еженедельно. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

Больницы Петербурга полностью обеспечены лекарствами для пациентов с COVID-19, запасы пополняются еженедельно. Об этом рассказал губернатор города Александр Беглов.

По состоянию на 22 декабря, запас основных препаратов в стационарах города составлял десять и более дней. Всего с начала пандемии в Петербурге было сделано более 5,7 млн тестов на коронавирус. Ежедневно исследования проводят более 40 тыс. пациентов.

Роспотребнадзор установил новый срок для выполнения и выдачи результата теста на коронавирус. Теперь он составляет не более 48 часов.

Всего в Петербурге выявлено более 208 тыс. случаев COVID-19. Более 120 тыс. инфицированных выздоровели, более 6 тыс. скончались. Роспотребнадзор ранее рекомендовал не посещать Петербург, а его жителям не покидать город.