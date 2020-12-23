Назван срок начала работы "Фортуны" по Nord Stream 2 в водах Дании

Работа трубоукладочной баржи "Фортуна" по газопроводу "Северный поток — 2" стартует с 15 января 2021 года в исключительной экономической зоне Дании.

Работа трубоукладочной баржи "Фортуна" по газопроводу "Северный поток — 2" стартует с 15 января 2021 года в исключительной экономической зоне Дании.

Баржа начнет укладку труб по двум параллельным веткам российского газопровода. Помогать ей будут суда "Балтийский исследователь" и "Мурман". Последний впервые значится в списке в качестве судна-участника строительства Nord Stream 2, сообщает РБК.

Вокруг судов создадут временную запрещенную зону на 200 метров для беспрепятственного проведения работ. Газопровод "Северный поток — 2" подразумевает прокладку двух ниток от российского побережья через Балтийское море до Германии. Их мощность составит 55 млрд кубометров газа в год.