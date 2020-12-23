Главврач больницы в Коммунарке спрогнозировал третью волну коронавируса

Главный врач больницы №40 в Москве Денис Проценко допустил возможность наступления третьей волны коронавируса, как это было с другими эпидемиями.

Главный врач больницы №40 в Москве Денис Проценко допустил возможность наступления третьей волны коронавируса, как это было с другими эпидемиями.

Прогноз основывается на "трезвом историческом анализе". Ситуация с такими болезнями, как испанка, птичий, свиной и азиатский грипп, обострялась трижды. Однако вспышки в основном имели сезонность — весна и осень, рассказала Проценко "Российской газете".

Больницы уже не так загружены. Сейчас не всех пациентов госпитализируют, как раньше, когда слово "ковид" было показанием для госпитализации. Сейчас врачи научились определять, у кого болезнь будет протекать легко, а у кого течение COVID-19 будет тяжелым.