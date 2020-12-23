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4:49   23 Декабря 2020
Общество

Биолог Баранова раскрыла причину появления новых штаммов коронавируса

Биолог Баранова раскрыла причину появления новых штаммов коронавируса

Мутации коронавируса возникают из-за применения препаратов, подавляющих и мешающих его размножению, а также лечения пациентов с помощью плазмы с антителами.

Новый штамм коронавируса эволюционировал внутри одного человека, но рост его заразности не говорит об увеличении опасности. Изменения вируса могли возникнуть по причине его долгого нахождения в одном организме, подчеркнула профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Она также добавила, что при борьбе с забоелванием можно ожидать зарождения других мутаций, отличающихся от той, что ранее была выявлена в Великобритании, передает РИА Новости.

Британские ученые ранее сообщили об обнаружении нового штамма коронавируса. После этого многие страны приостановили авиасообщение с Соединенным Королевством, в том числе и Россия.

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#биолог #коронавирус #COVID-19

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