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4:15   23 Декабря 2020
Технологии

Российские двигатели для Atlas-5 и Antares доставят в США

Российские двигатели для Atlas-5 и Antares доставят в США

Энергомаш, который входит в состав Роскосмоса, планирует в 2021 году поставить США шесть двигателей РД-180 для ракет Atlas-5 и четыре двигателя РД-181 для ракет Antares.

Согласно материалам научно-производственного объединения, компания хочет застраховать транспортировку всех десяти агрегатов. Заявление о продаже США двигателей было сделано в январе 2020 года. Но тогда речь не шла об их транспортировке.

Двигатель РД-180 используется на первой ступени ракеты Atlas-5. Всего, по данным НПО "Энергомаш", в США с 1999 года было отправлено 116 двигателей, из которых 92 уже использовано. На первую ступень ракеты Antares становится агрегат РД-181. Устанавливается он по две штуки.

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#сша #энергомаш #Atlas-5

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