Администрация Боснии и Герцеговины рассказала о подаренной Лаврову иконе

Подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову от члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика икона не является культурным наследием Украины.

Подаренная главе МИД РФ Сергею Лаврову от члена президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорада Додика икона не является культурным наследием Украины.

Икона Святителя Николая не является украденной, как сообщают некоторые СМИ. Подтверждением этого стал тот факт, что после вручения иконы не появилось сообщений о ее розыске или внесенных в список пропавших, сообщили в администрации Додика.

"По этой теме высказано множество неверных предположений и неправдивых обвинений от СМИ и так называемых экспертов, также дезинформация поступает со стороны некоторых высокопоставленных лиц БиГ и отдельных лиц из Республики Сербской", — отметили в администрации.

Украинское посольство в Боснии и Герцеговине ранее потребовало объяснений по поводу подарка главе МИД РФ Сергею Лаврову — написанной в Луганске иконы Николая Чудотворца. Письмо по этому поводу было отправлено в министерство иностранных дел страны.