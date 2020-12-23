Боевики за сутки обстреляли четыре провинции в Сирии — ЦПВС

Террористы запрещенной в России группировки "Джабхат ан-Нусра" за 24 часа более трех десятков раз атаковали населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

Террористы запрещенной в России группировки "Джабхат ан-Нусра" за 24 часа более трех десятков раз атаковали населенные пункты в сирийских провинциях Идлиб, Латакия, Алеппо и Хама.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике сообщил, что за прошедшие сутки не было зафиксировано нарушений перемирия со стороны вооруженных бандформирований.

Вместе с этим, в Идлибской зоне деэскалации зарегистрировано 35 обстрелов со стороны запрещенной в России террористической группировки "Джебхат ан-Нусра". Всего в провинции Идлиб произошло 24 обстрела, в Латакии — восемь, в Алеппо — два, в Хаме — один обстрел.

Подразделения российской военной полиции продолжили патрулирование по нескольким маршрутам в провинциях Ракка и Хасака. Воздушное патрулирование проводилось силами армейской авиации.