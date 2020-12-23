Условия Киева для возобновления подачи воды назвали смешными в Крыму

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец ответил на заявление Украины о подаче воды.

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов крымского региона Роман Чегринец ответил на заявление Украины о подаче воды.

Киев возобновит поставку воды в Крым после "деоккупации" полуострова, так как запасов питьевой воды для мирного населения вполне хватает. Если гуманитарные миссии ООН и Международного комитета Красного Креста заявят о гуманитарной катастрофе в Крыму, Украина направит в регион конвои с водой в цистернах, заявил вице-премьер страны Алексей Резников. Чегринец назвал смешными такие условия украинских властей.

"Какие конвои и цистерны? Украинское правительство продолжает заниматься единственным делом, которое у них хорошо получается — генерировать бесконечные поводы для шуток над собой. Все это выглядит смешно. Самая нищая страна в Европе пусть себе хоть поможет", — заявил сопредседатель Ассамблеи РИА Новости.

Россия сама в силах решить проблемы на своих территориях. Раньше Украина покрывала 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, но поставки прекратились после воссоединения Крыма с Россией.