Суд арестовал руководителя полета разбившегося под Харьковом Ан-26

Печерский районный суд Киева арестовал Александра Жука, который руководил полетом потерпевшего крушение под Харьковом Ан-26.

Печерский районный суд Киева арестовал Александра Жука, который руководил полетом потерпевшего крушение под Харьковом Ан-26.

Арестованный не имеет возможности на альтернативу внесения залога, сообщает РИА Новости по данным пресс-службы Государственного бюро расследований Украины.

Расследование выявило многократное и систематическое нарушение правил полета и технические неполадки в работе авиатехники, которые привели к катастрофе 25 сентября. Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова отметила, что выяснение обстоятельств трагедии находится на особом контроле государства.

Обвинения со стороны ГБР Украины получил и главнокомандующий ВВС государства Сергей Дроздов, как ранее сообщал ФАН. По словам представителя бюро, роль каждого военнослужащего в случившемся будет тщательно расследоваться.