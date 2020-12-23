Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
1:14   23 Декабря 2020
Общество

Екатерина Полтавченко умерла в возрасте 67 лет в Петербурге

Екатерина Полтавченко умерла в возрасте 67 лет в Петербурге

Жена бывшего губернатора Петербурга Георгия Полтавченко Екатерина Полтавченко скончалась на 68 году жизни в Петербурге.

О смерти женщины Федеральному агентству новостей сообщил депутат Государственной Думы Игорь Борисович Дивинский. По предварительной информации, Екатерина Полтавченко скончалась от последствий COVID-19. Депутат сообщил, что он выразил поддержку Георгию Сергеевичу.

Георгий Полтавченко занимал пост губернатора Петербурга с 22 августа 2011 года по 2018 год. У семьи Полтавченко в 1985 году родился сын Алексей.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#полтавченко #пандемия #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров