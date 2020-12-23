Доля государства в капитале Первого канала снизится до 34%

Правительство РФ планирует снизить собственную долю в уставном капитале Первого канала с 51% до не менее 34%.

Правительство РФ планирует снизить собственную долю в уставном капитале Первого канала с 51% до не менее 34%.

Такое заявление сделали в пресс-службе Минцифры РФ. Таким образом, государство получит "золотую акцию" в компании. Увеличение уставного капитала реализуется по указу президента России для финансового оздоровления Первого канала.

"Государственный контроль будет не только гарантирован сохранением предусмотренных указом 34% акций в собственности Российской Федерации, но дополнительно усилен путем внедрения механизма "золотой акции", — объяснили в ведомстве.

Также у Первого канала сменился председатель совета директоров. Им стал помощник президента Максим Орешкин, четыре года руководивший Минэкономразвития. В Минцифры отметили, что высокий уровень представительства РФ в совете директоров становится очередным подтверждением того, что Первый канал по-прежнему остается одним из ключевых медиаактивов государства и лидером отрасли.