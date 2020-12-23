Harper's Magazine: украинских ультраправых власти поддерживают, а народ не любит

Украина является единственной страной в Европе, где государство оказывает активную поддержку радикальным ультраправым движениям, при том, что население относится к этим организациям прохладно.

Украина является единственной страной в Европе, где государство оказывает активную поддержку радикальным ультраправым движениям, при том, что население относится к этим организациям прохладно.

Об этом пишет украинское издание «Страна», приводя перевод большого материала об украинских ультраправых, опубликованного в авторитетном американском журнале Harper's Magazine.

Описывая общую обстановку на Украине, автор - британский журналист Арис Руссинос - называет ее беднейшей страной Европы.

«Возле станций киевского метро пожилые женщины в платках и потрепанные ветераны войны просят мелочь, при этом улицы заполнены роскошными магазинами, а мелкие гангстеры, не опасаясь штрафов, ездят на красный свет в черных внедорожниках», — рассказывает Руссинос.

Миллионы украинцев, по его словам, уехали из страны на заработки в Польшу или в Россию, столица производит «жуткое впечатление», но главным отличием Украины от европейских либеральных демократий заключается в разгуле ультраправых вооруженных группировок.

«Аналитики и простые украинцы считают их тайно финансируемыми частными армиями олигархов, — отмечает британский журналист. — Они сражались в окопах под Донецком, а теперь патрулируют улицы, обеспечивая особое видение порядка с благословения перегруженных и недофинансированных отделений милиции».

В то же время Руссинос отмечает, что у местного населения ультраправые группировки не пользуются популярностью, например, в ходе недавних региональных выборов радикальные «Нацкорпус» и «Азов» набрали всего около 1% голосов. Это, по словам журналиста, удивляет, если учесть, как тесно украинские ультраправые скоординированы с властями.

По словам «азовца» из Ужгорода Михаила Дидыча, с которым пообщался Руссинос, на Украине члены ультраправых организаций чувствуют себя совершенно свободно и не бояться антифашистов, потому, что им никто не сопротивляется. «Другой стороны» просто нет, объяснил Дидыч, потому что украинские власти помнят, что ультраправые сделали на Майдане в 2014 году, и боятся их.

А вот в Западной Европе ультраправые организации считают «почти террористическими», поэтому поэтому не позволяют им развиваться и набирать силу, приводит британский журналист рассуждения Дидыча в заключение.