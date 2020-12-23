«Взгляд» рассказал, как Литва и Латвия проигрывают битву с пандемией

Страны Прибалтики вслед за Великобританией столкнулись с настоящим коронавирусным кошмаром. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Литве, президент которой уже заявил происходящее «критическим периодом в жизни народа».

Страны Прибалтики вслед за Великобританией столкнулись с настоящим коронавирусным кошмаром. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Литве, президент которой уже заявил происходящее «критическим периодом в жизни народа».

О том, как тяжело переживают пандемию некогда наиболее благополучные республики СССР, рассказывает издание «Взгляд».

«Литва занимает первое место в мире по числу заражений коронавирусной инфекцией. За последние несколько дней в стране ежедневно фиксировалось 97,4 новых случая на 100 000 человек», — приводит газета данные, опубликованные американской New York Times.

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, эти цифры удручают и пугают. В стране, добавила она, не осталось места, где граждане чувствовали бы себя в безопасности.

Тотальный карантин в Литве ввели с 16 декабря. Вплоть до 31 января 2021 года там будут работать только аптеки, продовольственные и зоомагазины, а все остальные торговые точки будут закрыты. Учебный и рабочие процессы переведены в удаленный режим. Гражданам запрещено покидать свои дома, одновременно на улице могут находиться не более двух человек. А также власти запретили жителям без необходимости выезжать за пределы городов. По всей стране на выезде из муниципалитетов оборудованы блокпосты – порядка 250 штук.

При этом правительство предупредило литовцев, что, если принятых мер окажется не достаточно и число случаев заражения COVID-19 продолжит расти, могут быть введены еще более жесткие ограничения.

Как напомнил глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис, у парламента есть право ввести в стране режим чрезвычайного положения, если жители не будут соблюдать требованья, призванные сдержать распространение эпидемии.

«Если будет принято решение, а точнее, если возникнет необходимость, если число [инфицированных] не снизится и общественность не осознает всю серьезность ситуации, Сейм может ввести новые ограничения», — пригрозил Ландсбергис на заседании Сейма 17 декабря.

Между тем похоронные бюро в Латвии не справляются с неожиданно возросшим объемом работ из-за резкого роста уровня смертности. Литовцам приходится выстаивать огромные очереди, иногда сутками, чтобы оформить кремацию родственников. При этом, если ранее эта услуга предоставлялась по желанию в день обращения, то теперь приходиться ждать «в очереди» еще несколько дней.

Президент Литвы Гитанас Науседа в обращении к нации призвал людей не падать духом и черпать силы в истории страны.

«Мы переживаем необыкновенный, может быть, даже критический период в жизни нашего народа. Вызванное пандемией испытание для литовской системы здравоохранения является испытанием как для общества в целом, так и для нашего государства. В то же время, это личное испытание для каждого из нас», — подчеркнул глава государства.

Однако, как отмечает автор материала, у катастрофической эпидемиологической ситуации в Литве есть несколько конкретных причин.

Первой из этих причин является недостаточная деятельность правительства страны. Весной 2020 года власти хотя бы пытались предпринять меры для сдерживания пандемии. Но летом они переключились на подготовку выборов в Сейм, а также на вмешательство во внутренние дела Белоруссии и поддержку белорусской оппозиции. В результате Литва оказалась не готова к осеннему всплеску коронавирусной инфекции.

Как сообщает местная пресса, большую роль в распространении эпидемии сыграли и осенние выборы в Сейм, так как перед выборами правящая коалиция во главе с Партией литовских христианских демократов, опасаясь потерять голоса избирателей, нарочно не прибегала к жестким ограничительным мерам.

После выборов, победившие консерваторы, обвинили своих предшественников в правительстве в том, что те бездействовали и допустили вторую волну эпидемии. При этом и новые власти также принимают спорные решения, не находящие понимания в литовском обществе.

«16 декабря власти Литвы решили пожертвовать Черногории медицинские средства защиты и оборудование на общую сумму 20 тысяч евро. Полностью игнорируя сложившуюся ситуацию в стране, правительство посчитало нужным внезапно продемонстрировать миру свои дружеские отношения с Черногорией. В ущерб себе, разумеется», — пишет автор материала.

Граждане страны выразили свое негодование действиями нового правительства, массово отказываясь соблюдать введенные ограничения.

Вторая причина того, что именно в Литве складывается наиболее тяжелая ситуация, связана с массовой эмиграцией из этой страны. Молодые литовцы, в том числе и квалифицированные медработники, спасаясь от кризиса, ищут лучшей жизни в Лондоне, Берлине, Дублине или Осло.

«Действительно, какой смысл оставаться в стране с зарплатой врача в 2500 евро, когда в Берлине можно получать до семи, а то и девяти тысяч на той же должности? В результате в стране массово остаются пожилые люди, которые больше остальных возрастных групп подвержены риску заражения COVID-19», — подчеркивает автор.

Третьей причиной является не самый здоровый образ жизни литовцев, а именно то, что Литву с 2016 года раз за разом признают самой пьющей страной в мире.

В среднем на одного литовца приходится 12,3 литра алкоголя в год. Такие данные приводит ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития.

Ослабленная высоким уровнем алкоголизма иммунная система литовцев в сочетании с повышенным риском развития серьезных заболеваний и привела Литву на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, отмечает «Взгляд».

«Кроме того, эта страна занимает первое место по количеству самоубийств в Европе – на сто тысяч человек приходится 32,7 случая. Эксперты связывают такой высокий показатель с безработицей и уже упомянутым пристрастием к алкоголю», — добавляет автор статьи.

Четвертой причиной можно назвать саму литовскую систему здравоохранения, которая целиком переориентировалась на борьбу с коронавирусам и оказалась перегружена, в результате чего пострадали больные с другими диагнозами. Также Литва столкнулась с острой нехваткой врачей, так как медики либо увольняются, не выдержав нагрузки, либо заражаются коронавирусом – в декабре в республике уже выявили рекордное число медработников, инфицированных вирусом COVID-19.

В заключение, «Взгляд» сообщает, что не только Литва проигрывает битву с эпидемией коронавируса. В соседней Латвии в начале текущей недели зафиксировали рекордное число новых случаев заражения – 643. При этом большая часть клиник в республике переполнена, и также, как в Литве, остро не хватает медицинского персонала.

«Сегодняшний высокий уровень заболеваемости является тревожным сигналом. Если не будут соблюдены предписанные меры безопасности, следующим шагом станет закрытие дневных стационаров, рассчитанных на пациентов с COVID-19», — заявила недавно министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.

Как отмечает автор материала, COVID-19 выявил давно копившиеся проблемы стран Балтии, которые заключаются в том, что бывшие советские республики, отказавшись от системы бесплатной и общедоступной медицины, пожинают плоды западной модели оказания медуслуг. А это та самая модель – с платными обследованиями и семейными врачами, которая в полной мере показала свою несостоятельность в стране, гораздо более богатой, чем Литва или Латвия – в Великобритании.