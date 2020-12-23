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5:04   23 Декабря 2020
Весь мир

«Взгляд» рассказал, как Литва и Латвия проигрывают битву с пандемией

«Взгляд» рассказал, как Литва и Латвия проигрывают битву с пандемией

Страны Прибалтики вслед за Великобританией столкнулись с настоящим коронавирусным кошмаром. Наиболее тяжелая обстановка сложилась в Литве, президент которой уже заявил происходящее «критическим периодом в жизни народа».

О том, как тяжело переживают пандемию некогда наиболее благополучные республики СССР, рассказывает издание «Взгляд».

«Литва занимает первое место в мире по числу заражений коронавирусной инфекцией. За последние несколько дней в стране ежедневно фиксировалось 97,4 новых случая на 100 000 человек», — приводит газета данные, опубликованные американской New York Times.

По словам премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните, эти цифры удручают и пугают. В стране, добавила она, не осталось места, где граждане чувствовали бы себя в безопасности.

«Взгляд» рассказал, как Литва и Латвия проигрывают битву с пандемией

Тотальный карантин в Литве ввели с 16 декабря. Вплоть до 31 января 2021 года там будут работать только аптеки, продовольственные и зоомагазины, а все остальные торговые точки будут закрыты. Учебный и рабочие процессы переведены в удаленный режим. Гражданам запрещено покидать свои дома, одновременно на улице могут находиться не более двух человек. А также власти запретили жителям без необходимости выезжать за пределы городов. По всей стране на выезде из муниципалитетов оборудованы блокпосты – порядка 250 штук.

При этом правительство предупредило литовцев, что, если принятых мер окажется не достаточно и число случаев заражения COVID-19 продолжит расти, могут быть введены еще более жесткие ограничения.

Как напомнил глава МИД Латвии Габриэлюс Ландсбергис, у парламента есть право ввести в стране режим чрезвычайного положения, если жители не будут соблюдать требованья, призванные сдержать распространение эпидемии.

«Если будет принято решение, а точнее, если возникнет необходимость, если число [инфицированных] не снизится и общественность не осознает всю серьезность ситуации, Сейм может ввести новые ограничения», — пригрозил Ландсбергис на заседании Сейма 17 декабря.

«Взгляд» рассказал, как Литва и Латвия проигрывают битву с пандемией

Между тем похоронные бюро в Латвии не справляются с неожиданно возросшим объемом работ из-за резкого роста уровня смертности. Литовцам приходится выстаивать огромные очереди, иногда сутками, чтобы оформить кремацию родственников. При этом, если ранее эта услуга предоставлялась по желанию в день обращения, то теперь приходиться ждать «в очереди» еще несколько дней.

Президент Литвы Гитанас Науседа в обращении к нации призвал людей не падать духом и черпать силы в истории страны.

«Мы переживаем необыкновенный, может быть, даже критический период в жизни нашего народа. Вызванное пандемией испытание для литовской системы здравоохранения является испытанием как для общества в целом, так и для нашего государства. В то же время, это личное испытание для каждого из нас», — подчеркнул глава государства.

Однако, как отмечает автор материала, у катастрофической эпидемиологической ситуации в Литве есть несколько конкретных причин.

«Взгляд» рассказал, как Литва и Латвия проигрывают битву с пандемией

Первой из этих причин является недостаточная деятельность правительства страны. Весной 2020 года власти хотя бы пытались предпринять меры для сдерживания пандемии. Но летом они переключились на подготовку выборов в Сейм, а также на вмешательство во внутренние дела Белоруссии и поддержку белорусской оппозиции. В результате Литва оказалась не готова к осеннему всплеску коронавирусной инфекции.

Как сообщает местная пресса, большую роль в распространении эпидемии сыграли и осенние выборы в Сейм, так как перед выборами правящая коалиция во главе с Партией литовских христианских демократов, опасаясь потерять голоса избирателей, нарочно не прибегала к жестким ограничительным мерам.

После выборов, победившие консерваторы, обвинили своих предшественников в правительстве в том, что те бездействовали и допустили вторую волну эпидемии. При этом и новые власти также принимают спорные решения, не находящие понимания в литовском обществе.

«16 декабря власти Литвы решили пожертвовать Черногории медицинские средства защиты и оборудование на общую сумму 20 тысяч евро. Полностью игнорируя сложившуюся ситуацию в стране, правительство посчитало нужным внезапно продемонстрировать миру свои дружеские отношения с Черногорией. В ущерб себе, разумеется», — пишет автор материала.

Граждане страны выразили свое негодование действиями нового правительства, массово отказываясь соблюдать введенные ограничения.

Вторая причина того, что именно в Литве складывается наиболее тяжелая ситуация, связана с массовой эмиграцией из этой страны. Молодые литовцы, в том числе и квалифицированные медработники, спасаясь от кризиса, ищут лучшей жизни в Лондоне, Берлине, Дублине или Осло.

«Действительно, какой смысл оставаться в стране с зарплатой врача в 2500 евро, когда в Берлине можно получать до семи, а то и девяти тысяч на той же должности? В результате в стране массово остаются пожилые люди, которые больше остальных возрастных групп подвержены риску заражения COVID-19», — подчеркивает автор.

«Взгляд» рассказал, как Литва и Латвия проигрывают битву с пандемией

Третьей причиной является не самый здоровый образ жизни литовцев, а именно то, что Литву с 2016 года раз за разом признают самой пьющей страной в мире.

В среднем на одного литовца приходится 12,3 литра алкоголя в год. Такие данные приводит ОЭСР – Организация экономического сотрудничества и развития.

Ослабленная высоким уровнем алкоголизма иммунная система литовцев в сочетании с повышенным риском развития серьезных заболеваний и привела Литву на первое место в мире по заболеваемости коронавирусом, отмечает «Взгляд».

«Кроме того, эта страна занимает первое место по количеству самоубийств в Европе – на сто тысяч человек приходится 32,7 случая. Эксперты связывают такой высокий показатель с безработицей и уже упомянутым пристрастием к алкоголю», — добавляет автор статьи.

Четвертой причиной можно назвать саму литовскую систему здравоохранения, которая целиком переориентировалась на борьбу с коронавирусам и оказалась перегружена, в результате чего пострадали больные с другими диагнозами. Также Литва столкнулась с острой нехваткой врачей, так как медики либо увольняются, не выдержав нагрузки, либо заражаются коронавирусом – в декабре в республике уже выявили рекордное число медработников, инфицированных вирусом COVID-19.

«Взгляд» рассказал, как Литва и Латвия проигрывают битву с пандемией

В заключение, «Взгляд» сообщает, что не только Литва проигрывает битву с эпидемией коронавируса. В соседней Латвии в начале текущей недели зафиксировали рекордное число новых случаев заражения – 643. При этом большая часть клиник в республике переполнена, и также, как в Литве, остро не хватает медицинского персонала.

«Сегодняшний высокий уровень заболеваемости является тревожным сигналом. Если не будут соблюдены предписанные меры безопасности, следующим шагом станет закрытие дневных стационаров, рассчитанных на пациентов с COVID-19», — заявила недавно министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле.

Как отмечает автор материала, COVID-19 выявил давно копившиеся проблемы стран Балтии, которые заключаются в том, что бывшие советские республики, отказавшись от системы бесплатной и общедоступной медицины, пожинают плоды западной модели оказания медуслуг. А это та самая модель – с платными обследованиями и семейными врачами, которая в полной мере показала свою несостоятельность в стране, гораздо более богатой, чем Литва или Латвия – в Великобритании.

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#эпидемия #латвия #литва #прибалтика #коронавирус #covid-19

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