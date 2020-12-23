Мирзаян: Трамп отнял у Байдена инструмент влияния на Россию

Действующий президент США Дональд Трамп, чьи полномочия истекают 20 января 2021 года, в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, преподнес своему преемнику «прощальный подарок», лишив его возможности контролировать гражданское общество в РФ.

Действующий президент США Дональд Трамп, чьи полномочия на этом посту истекают 20 января 2021 года, в день инаугурации избранного президента Джо Байдена, преподнес своему преемнику «прощальный подарок», лишив его возможности контролировать гражданское общество в РФ.

Об этом сообщает издание «Взгляд», приводя мнение доцента Финансового университета при российском Правительстве Геворга Мирзаяна о последних шагах администрации Трампа.

Напомним, на минувшей неделе стало известно о решении Белого дома закрыть два из трех американских консульств в России – в Екатеринбурге и во Владивостоке. Таким образом работать продолжит лишь Консульство США, расположенное в Москве.

Это решение, как отмечает Мирзаян, с недоумением восприняли и в России, и в США. Большая часть россиян осталась без возможности получить американскую визу и попасть в США, не важно, в качестве туриста или с деловой целью. При этом находящиеся в России американцы лишились консульской поддержки, на которую они привыкли рассчитывать в любой сложной ситуации.

«Ведь из Москвы за Урал и тем более на Дальний Восток быстро не доберешься, да и некогда будет разъезжать немногом остающимся работать в РФ американским дипломатам», — отмечает политолог.

Официальная версия Белого дома гласит, что консульства были закрыты из-за пандемии. Кроме того, Вашингтон таким образом якобы выражает, что он недоволен событиями 2017 года, когда Москва потребовала уравнять количество дипломатических работников, из-за чего американцам пришлось сократить свой штат в РФ с 1200 человек до 455.

Госдепартамент США мог бы сократить число сотрудников дипмиссий за счет агентов влияния и шпионов, отмечает Геворг Мирзаян, но там решили сохранить свои «глаза и уши» в России в неприкосновенности, и провели сокращение консульских работников. Это решение привело к сложностям с оформлением американских виз в России, потому, что с документами просто некому было работать.

Однако теперь Дональд Трамп, закрыв два консульства, все-таки лишил Байдена сохраненных в 2017-м году «глаз и ушей» в России, а также возможности оказывать влияние на российское гражданское общество.

«Конечно, новый президент сможет повернуть процесс вспять. Но это послужит против него. Тот же Трамп обвинит новую администрацию в сотрудничестве с Кремлем. Может сказать, что при нем консульства закрывались, а при Байдене – ровно наоборот», — отмечает в заключение Геворг Мирзаян.

Напомним, ранее посол США в РФ Джон Салливан, обсуждая в беседе с изданием «Независимая Газета» рост напряженности в американо-российских отношениях, напомнил, что в России работает более тысячи американских компаний. Кроме того, между РФ и США «процветают» культурные и международные обмены, и об этом, по словам посла, нужно не забывать в свете последних событий.

Также Джон Салливан подчеркнул, что Соединенные Штаты Америки должны, конечно, защищать себя и свои интересы, но при этом нельзя забывать и о долгосрочной перспективе, поэтому нужно не терять из виду широкие аспекты отношений между США и Россией, между американским и российским народами.