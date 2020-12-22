Глава Центра Чумакова назвал сроки подачи заявки на регистрацию вакцины

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН подаст заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в январе-феврале.

Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова РАН подаст заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в январе-феврале.

Совместно с подачей заявки будет осуществляться запуск третьей фазы испытаний вакцины для регистрации по постоянно действующему федеральному закону, сообщил заместитель гендиректора центра Константин Чернов в интервью телеканалу "Россия-24".

Результаты испытаний вакцины могут задержаться из-за увеличения числа добровольцев в нескольких регионах России. Вакцина прошла доклинические испытания, препарат создан на основе искусственно ослабленных вирусов, или уже убитой инфекции.