Наследник диктатора Бокассы отказался от участия в президентских выборах

Претендент на пост президента ЦАР Жан-Серж Бокасса отказался от участия в предвыборной гонке.

Претендент на пост президента ЦАР Жан-Серж Бокасса отказался от участия в предвыборной гонке.

Журналисты издания Centrafrica предположили, что сын бывшего кровавого императора отказался от поста президента из-за неспокойной обстановки в государстве, сообщает ФАН.

МИД РФ подтвердил информацию о волнениях перед выборами в Центральноафриканской Республике. Чтобы стабилизировать обстановку, еще 300 военных инструкторов отправят в страну для обучения военнослужащих и военной подготовки. День выборов назначен на 27 декабря и состоится в любом случае, заявил представитель правительства, несмотря на беспорядки в некоторых регионах.