22:35 22 Декабря 2020Политика
Путин и Макрон обсудили вопросы урегулирования обстановки в Нагорном Карабахе
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Одной из тем их обсуждения стала ситуация в Нагорном Карабахе.
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Одной из тем их обсуждения стала ситуация в Нагорном Карабахе.
Российский лидер отметил стабилизацию обстановки на территории региона и подчеркнул, что договор о прекращении огня последовательно соблюдается всеми сторонами. Главы двух стран также отдельно выделили работу российских миротворцев, которые следят за безопасностью в Нагорном Карабахе, передает пресс-служба Кремля.
Среди других тем, затронутых в ходе разговора Путина и Макрона, были ситуация в Донбассе, текущая обстановка в Ливии и Сирии, сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, а также иранская ядерная программа.