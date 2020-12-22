Путин и Макрон обсудили вопросы урегулирования обстановки в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Одной из тем их обсуждения стала ситуация в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером Франции Эммануэлем Макроном. Одной из тем их обсуждения стала ситуация в Нагорном Карабахе.

Российский лидер отметил стабилизацию обстановки на территории региона и подчеркнул, что договор о прекращении огня последовательно соблюдается всеми сторонами. Главы двух стран также отдельно выделили работу российских миротворцев, которые следят за безопасностью в Нагорном Карабахе, передает пресс-служба Кремля.

Среди других тем, затронутых в ходе разговора Путина и Макрона, были ситуация в Донбассе, текущая обстановка в Ливии и Сирии, сотрудничество в борьбе с пандемией COVID-19, а также иранская ядерная программа.