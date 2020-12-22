Одобренный на пост спецпосланника ООН по Ливии Младенов подал в отставку

Одобренный Советом Безопасности ООН на пост спецпосланника по Ливии Николай Младенов сообщил о своей отставке "личным семейным обстоятельствам".

Одобренный Советом Безопасности ООН на пост спецпосланника по Ливии Николай Младенов сообщил о своей отставке "личным семейным обстоятельствам".

Такое заявление сделал официальный представитель генсекретаря Организации Объединенных Наций Стефан Дюжаррик. Как объяснил Дюжаррик, Младенов решил "по личным семейным причинам" объявить об освобождении поста спецпосланника североафриканской страны.

"В понедельник Николай Младенов проинформировал генерального секретаря, что по истечении его срока в качестве спецкоординатора по Ближнему Востоку 31 декабря он подаст в отставку и не сможет занять должность спецпосланника по Ливии, на которую его рассматривали", — отметил Дюжаррик.

Место спецпосланника освободилось в марте, когда спецпредставитель генерального секретаря Гассан Саламе покинул свой пост. СБ ООН из-за ряда противоречий целое лето не мог согласовать кандидатуру. Например, африканские представители настаивали, что должность необходимо занять представителю континента. Итогом стало одобрение Советом Безопасности кандидатуры Николая Младенова. Однако,