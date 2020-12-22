Россияне осадили в Сети украинского политолога за призыв уничтожить Крымский мост

Пользователи социальных сетей отреагировали на речь украинского политолога Зиновия Свереды о необходимости возвращения Крыма силовым путем.

Пользователи социальных сетей отреагировали на речь украинского политолога Зиновия Свереды о необходимости возвращения Крыма силовым путем.

Украинец сделал обращение к киевским властям с призывом "взорвать Крымский мост". Кроме того, он убежден, что необходимо устроить российскому флоту "новый Перл-Харбор".

Россияне резко отреагировали на такого рода заявления.

"Максимум что могут устроить, так это очередной Перл, без Харбора", — написал один из комментаторов.

"Если я не ошибаюсь этот это горе политолог во все горло кричал, что моста нет, и быть не может. Что это все фейки Мосфильма. Так если моста нет, то он что хочет бомбить фейк?" — отметил другой.

Пользователи Сети сошлись во мнении, что Украину ждет жесткий ответ в случае подобной агрессии.