Президент Украины Владимир Зеленский не имеет никакой стратегии будущего развития страны, также стратегии будущего нет ни у украинской власти, ни у украинского общества, потому, что у Украины нет будущего – ее ждет унылое, повторяющееся настоящее.

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский, человек случайно возглавивший страну, не имеет никакой стратегии будущего развития государства. Также стратегии будущего нет ни у украинской власти, ни у украинского общества, потому, что у Украины нет будущего – ее ждет унылое, повторяющееся настоящее.

Об этом во вторник, 22 декабря пишет украинское издание «Главред». Автор материала считает, что то, о чем говорят в украинском обществе и во власти, не имеет никакого отношения к стратегии, это всего лишь фантазии, мечты и «хотелки».

«Стратегия — это не та идеальная картинка будущего, которая, может быть, есть у власти и у общества, это не то, что мы страстно желаем: межнациональный мир, благополучие, достаток, счастье, гарантии, здоровье, справедливость, правопорядок и так далее. Это не стратегия, а это просто желания, мечты и фантазии», — рассуждает автор.

На самом деле, по его словам, стратегия – это то, в чем люди готовы поменяться, от чего они готовы отказаться, ради достижения цели. Но на Украине после «революции достоинства» ни власть, ни общество не пожелали ни в чем меняться, и не смогли ни от чего отказаться.

«Более того, даже не в состоянии внятно артикулировать, от чего нам надо отказаться и в каком направлении поменяться. А раз так, то никакого будущего у нас пока не будет», — убежден украинский журналист.

Таким образом, по его словам, Украина навсегда останется в своем унылом настоящем, где полиция гоняет несчастных ФОПов (представителей малого бизнеса), власти преследуют журналистку и общественного деятеля – Татьяну Черновол, олигархи обмениваются друг с другом министерскими портфелями и постоянно борются за западные кредиты, а президентами и депутатами избираются либо бандиты, либо воры, либо клоуны.

Напомним, ранее разные политики и эксперты, рассуждая о том, какое будущее ждет Украину, высказывали мнение, что страна неизбежно распадется.

Так, например, бывший главный редактор РИА «Новости Украина» Кирилл Вышинский, заявил на днях, что Украина не является самостоятельным государством. Киев, насаждая антироссийскую идеологию, сталкивается с тем, что ему все труднее удерживать несогласные с данным курсом регионы.

В результате этой политики, страна уже потеряла Крым и Донбасс, подчеркнул Вышинский. А в будущем она и вовсе может вернуться к тем границам, в которых существовала в XVII веке.