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20:54   22 Декабря 2020
Политика

Сатановский указал на возможный ответ РФ на американские санкции

Сатановский указал на возможный ответ РФ на американские санкции

Российский политолог Евгений Сатановский предложил свой способ борьбы со штрафными санкциями, которые регулярно вводит Запад.

По его мнению, российское руководство могло бы запросто включить в черный лист все американские структуры, которые накладывают ограничения на российские компании и российских граждан. Однако большого смысла в этом нет, считает Сатановский.

"Проще сразу войну объявить и покончить с этой темой раз и навсегда. Да и вообще со всем покончить. Если уж все равно туда идет", — сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что нет смысла пытаться вести диалог с лицами, у которых в голове "одна кость", подытожил он.

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#россия #сша #сатановский

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