Сатановский указал на возможный ответ РФ на американские санкции

Российский политолог Евгений Сатановский предложил свой способ борьбы со штрафными санкциями, которые регулярно вводит Запад.

Российский политолог Евгений Сатановский предложил свой способ борьбы со штрафными санкциями, которые регулярно вводит Запад.

По его мнению, российское руководство могло бы запросто включить в черный лист все американские структуры, которые накладывают ограничения на российские компании и российских граждан. Однако большого смысла в этом нет, считает Сатановский.

"Проще сразу войну объявить и покончить с этой темой раз и навсегда. Да и вообще со всем покончить. Если уж все равно туда идет", — сказал он.

Кроме того, политолог отметил, что нет смысла пытаться вести диалог с лицами, у которых в голове "одна кость", подытожил он.