"Я кричала в подушку": певица Матвиенко поделилась переживаниями о Майдане

Украинская певица Нина Матвиенко рассказала об ужасе, пережитом во время Майдана в Незалежной.

Украинская певица Нина Матвиенко рассказала об ужасе, пережитом во время Майдана в Незалежной.

Артистку поразили кадры с места событий, сопровождаемые ее песней. Нина Матвиенко дала комментарий телеканалу "Спас".

"Я услышала свою колыбельную, когда на весь мир показали Майдан, расстреливали мальчиков под мою колыбельную!", — сообщила певица.

Матвиенко поделилась своими переживаниями по поводу событий на Украине. Она добавила, что "никак не могла успокоиться" и кричала в подушку.

Ранее стало известно о новой акции протеста на Майдане среди предпринимателей. Представители бизнеса добивались личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.