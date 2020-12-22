20:53 22 Декабря 2020Политика
"Я кричала в подушку": певица Матвиенко поделилась переживаниями о Майдане
Украинская певица Нина Матвиенко рассказала об ужасе, пережитом во время Майдана в Незалежной.
Украинская певица Нина Матвиенко рассказала об ужасе, пережитом во время Майдана в Незалежной.
Артистку поразили кадры с места событий, сопровождаемые ее песней. Нина Матвиенко дала комментарий телеканалу "Спас".
"Я услышала свою колыбельную, когда на весь мир показали Майдан, расстреливали мальчиков под мою колыбельную!", — сообщила певица.
Матвиенко поделилась своими переживаниями по поводу событий на Украине. Она добавила, что "никак не могла успокоиться" и кричала в подушку.
Ранее стало известно о новой акции протеста на Майдане среди предпринимателей. Представители бизнеса добивались личной встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.