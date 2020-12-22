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20:52   22 Декабря 2020
Происшествия

Кинорежиссер и художник Борис Бушмелев умер в Москве

Кинорежиссер и художник Борис Бушмелев умер в Москве

Сценарист и член Союза кинематографистов России Борис Бушмелев скончался на 84 году жизни.

Информацию о смерти признанного мастера игрового кино подтвердили на официальном портале организации.

Бушмелев известен массовому зрителю как автор фильмов "Цветик-семицветик", "Вечерний лабиринт", "Страдания молодого Геркулесова", "Какая наглость" и многих других. Кроме того, Борис Бушмелев был автором мультипликационного фильма "Сон автолюбителя", а также документальных фильмов "Шагал", "Малевич" и "Репин".

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