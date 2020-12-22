Черный список Минкульта Украины пополнился именем еще одного артиста из России

Актер театра и кино Алексей Гуськов попал в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины в соответствии с требованием СБУ.

Актер театра и кино Алексей Гуськов попал в черный список Министерства культуры и информационной политики Украины в соответствии с требованием СБУ.

Письмо с соответствующим требованием поступило в ведомство 11 декабря. В документе написано, что знаменитость представляет угрозу для безопасности Украины. Требование СБУ 21 декабря удовлетворили.

"В министерство культуры и информационной политики 11 декабря поступило письмо от Службы безопасности Украины о включении в перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Алексея Гуськова. Соответствующим приказом министерства от 21 декабря российского актера включили в перечень", — уточняется в официальном сообщении.

В украинском ведомстве объяснили, что российский актер был внесен в черный список автоматически. Точная причина, по которой СБУ решило внести Гуськова в такой список и посчитало его буквально "угрозой национальной безопасности Украины", не оглашается. Вероятнее всего, всему виной стали поездки артиста на территорию Крыма уже после того, как полуостров воссоединился с Россией.

Министерство культуры Украины ранее внесло в черный список российского продюсера, музыканта и шоумена Максима Фадеева. Всего в этот список входят больше 150 культурных деятелей РФ.