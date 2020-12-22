Польский политолог заявил о неэффективности американских санкций против "СП-2"

Единственной страной, способной остановить возведение газопровода "Северный поток —2", были США, однако они упустили эту возможность, уверен польский политолог Кшиштоф Кавенцкий.

Единственной страной, способной остановить возведение газопровода "Северный поток —2", были США, однако они упустили эту возможность, уверен польский политолог Кшиштоф Кавенцкий.

По его словам, американские ограничительные меры только на время приостановили строительство "СП-2", возведение которого на тот момент было уже почти завершено.

"Следовательно, возобновление прокладки газопровода меня нисколько не удивляет", — подчеркнул политолог.

Кавенцкий отметил, что политики Германии заинтересованы в прокладке газопровода, поскольку даже ситуация с "отравлением" главы "Фонда борьбы с коррупцией" (признан иноагентом в РФ) Алексея Навального и угрозы противников строительства не помешали его осуществлению.