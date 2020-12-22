"Яндекс" подтвердил падение интереса к Навальному в России

Большинство россиян не придали значения инциденту с Алексеем Навальным, это подтверждают данные "Яндекса". В течение года сторонников у блогера стало меньше.

Большинство россиян не придали значения инциденту с Алексеем Навальным, это подтверждают данные "Яндекса". В течение года сторонников у блогера стало меньше.

Технологическая компания "Яндекс" опубликовала рейтинг наиболее популярных поисковых запросов текущего года. По динамике изменения поисковой выдачи можно судить о том, что больше всего волновало россиян в течение года. Изначально самой популярной темой была отставка правительства Дмитрия Медведева. Позже ее закономерно сменила пандемия коронавируса, ставшая главным трендом интернета на долгие месяцы.

Отравление Алексея Навального в топе "Яндекса" появилось ненадолго. В августе "Яндекс" зафиксировал интерес к событию, однако уже в сентябре аудитория Сети искала подробности инцидента гораздо реже. В ноябре запрос окончательно пропал из десятки главных тем, пишет "ПолитЭксперт".

Низкий интерес к ситуации вокруг блогера подтверждают и социологические исследования. Признанный иноагентом "Левада центр" в начале декабря оценил отношение респондентов к деятельности Навального. Уровень доверия к его личности продолжил падать — в ноябре доверие к Навальному сохранилось лишь у 3% опрошенных граждан.