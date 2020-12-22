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19:56   22 Декабря 2020
Происшествия

Грабитель устроил стрельбу в московском банке

Грабитель устроил стрельбу в московском банке

Вооруженный грабитель напал на офис банка в центре Москвы. Преступник ворвался в помещение, требуя деньги.

Нападение произошло на банк, расположенный у станции метро "Павелецкая". Грабитель несколько раз выстрелил из пистолета, затем скрылся, ничего не похитив.

Правоохранители разыскивают злоумышленника. Во время происшествия никто не пострадал, сообщает пресс-служба МВД по столице.

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#москва #банк #ограбление

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