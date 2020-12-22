Польский политолог объяснил, почему США уже не смогут остановить запуск СП-2

Слова президента России Владимира Путина о том, что газопровод «Северный поток – 2» практически достроен на глазах воплощаются в реальность и никакие санкции не в силах этому помешать.

Слова президента России Владимира Путина о том, что газопровод «Северный поток – 2» практически достроен на глазах воплощаются в реальность и никакие санкции не в силах этому помешать.

Об этом в интервью изданию Nasz Dziennik рассказал польский политолог Кшиштоф Кавенцкий, отмечая по «вопросу энегобезопасности», который напрямую зависит от российского проекта, солидарности нет ни в Германии, ни во всем Европейском Союзе.

По словам политолога, уже в 2015 году, когда Россия только начинала строительство «Северного потока – 2», отдельные эксперты говорили, что у Евросоюза нет шансов этому помешать. Все надежды противники газопровода возлагали на Соединенные Штаты Америки, обладающие однозначной и решительной позицией по этому вопросу.

«Однако санкции США лишь на некоторое время приостановили сооружение газопровода, строительство которого на тот момент было уже практически завершено. Следовательно, возобновление прокладки газопровода меня нисколько не удивляет», — отмечает Кавенцкий.

Не только российские власти, но и немецкие политики стремятся поскорее достроить газопровод, тем более, что Россия, по словам ее президента, в состоянии сделать это самостоятельно.

Достройки газопровода, по его словам, хотят не только власти России, но и немецкие политики. Россия и Германия последовательно идут к общей цели.

«С согласия США или без него Германия сделает все возможное, чтобы довести до конца строительство этого совместного российско-немецкого газового проекта», — отмечает польский политолог.

Кроме того, Кавенцкий напоминает, что в Европе никто, кроме Польши и стран Балтии, активно не выступал против «Северного потока - 2», поэтому теперь, вопрос фактически стоит лишь в том, когда именно газопровод будет запущен.

И, скорее всего, именно отсутствие солидарности между европейскими странами и стало причиной того, что санкции США против газопровода не возымели должного эффекта.

«Все указывает на то, что скорее всего черные тучи, нависшие в конце 2019 года над строительством газопровода "Северный поток — 2" вместе с санкциями США, сейчас расступаются», — сокрушается польский эксперт.

Также Кавенцкий считает, что эффективность американских санкций сразу должна была вызвать сомнение, так как ограничительные меры были введены слишком поздно, и лишь против компаний, принимающих участие в строительстве газопровода. А надо было, уверен политолог, принимать меры против компаний, которые продают газ, тогда от санкций было бы больше толку.