Губернатор Петербурга подвел итоги минувшей недели

Итоги проделанной за неделю работы подвел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он рассказал о вакцинации и уборке снега.

Итоги проделанной за неделю работы подвел губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей странице в социальной сети "ВКонтакте". Он рассказал о вакцинации и уборке снега.

Вакцинация от коронавируса стартовала на минувшей неделе в Северной столице. Препарат получают врачи и учителя, а в ближайшее время подойдет очередь социальных работников. До конца этой недели в Петербурге появятся 70 прививочных пунктов. Учреждения уже получили более 7,5 тыс. доз вакцины "Спутник V".

Беглов также рассказал об уборке снега в период с 14 по 20 декабря. По его словам, городские дорожные службы выдержали погодные условия. Каждый день улицы и дворы Петербурга очищают до полутора тысяч единиц техники и тысячи дворников. Кроме того, на прошедшей неделе губернатор открыл в Колпино газовую заправку. Также он посетил новый технопарк "Кванториум" в Калининском районе и подписал соглашение о безвозмездной передаче 65% акций АО "Метрострой Северной Столицы" в собственность города.