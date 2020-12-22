Косачев раскрыл, каким будет главный ответ РФ на санкции США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что главный ответ РФ на санкции США кроется не в ответных мерах.

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что главный ответ РФ на санкции США кроется не в ответных мерах.

По словам сенатора, Москва готова ответить Вашингтону на новые ограничения, создавая проблемы компаниям США на рынках третьих стран. Но главным ответом станет устойчивое развитие и сохранение позиций на внешних рынках.

"Будем американцам отвечать в двустороннем режиме, если потребуется, создавая проблемы для их производителей, для их компаний на рынках третьих стран. У России для этого тоже есть достаточно возможностей", — рассказал Косачев.

Как считает политик, новые санкции Америки не имеют никакой логики, а их введение объясняется только обеспечиванием дополнительных конкурентных преимуществ на мировых рынках для США. Но России хватит сил и средств, чтобы не уступать конкуренции и принимать вызовы. Россия сейчас борется за энергетический рынок Европы и победит в этой схватке, заключил сенатор.