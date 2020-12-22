Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:37   22 Декабря 2020
Политика

Косачев раскрыл, каким будет главный ответ РФ на санкции США

Косачев раскрыл, каким будет главный ответ РФ на санкции США

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что главный ответ РФ на санкции США кроется не в ответных мерах.

По словам сенатора, Москва готова ответить Вашингтону на новые ограничения, создавая проблемы компаниям США на рынках третьих стран. Но главным ответом станет устойчивое развитие и сохранение позиций на внешних рынках.

"Будем американцам отвечать в двустороннем режиме, если потребуется, создавая проблемы для их производителей, для их компаний на рынках третьих стран. У России для этого тоже есть достаточно возможностей", — рассказал Косачев.

Как считает политик, новые санкции Америки не имеют никакой логики, а их введение объясняется только обеспечиванием дополнительных конкурентных преимуществ на мировых рынках для США. Но России хватит сил и средств, чтобы не уступать конкуренции и принимать вызовы. Россия сейчас борется за энергетический рынок Европы и победит в этой схватке, заключил сенатор.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #санкции #косачев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров